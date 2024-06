Serena Bortone

Serena Bortone non sarà in onda nella prossima stagione con «Che Sarà» su Rai 3. Al suo posto, secondo Davide Maggio, andrà in onda un nuovo programma condotto da Maria Latella.

Il programma del sabato e della domenica sera condotto dalla giornalista Serena Bortone è stato cancellato dai palinsesti Rai, molto probabilmente a causa delle polemiche da cui è stata travolta per il caso Scurati.

Alla vigilia del 25 aprile, il monologo antifascista dello scrittore Antonio Scurati è stato cancellato a sorpresa. Per tutta risposta, Bortone aveva denunciato il fatto a mezzo dei social media e TV, leggendo poi il discorso in diretta e andando contro i vertici Rai, vicini al governo di destra.

La Repubblica aveva ipotizzato una «punizione a metà», ovvero la cancellazione di una sola serata, quella della domenica.

Secondo il direttore generale Roberto Sergio, Bortone andava licenziata. Nei giorni scorsi, Sergio ha dichiarato: «Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto. L'11 di questo mese rappresenterà le sue tesi e valuteremo, ma certamente a nessun dipendente di nessuna azienda sarebbe consentito di dire cose contro l'azienda in cui lavora. Lei questo ha fatto e non è stata punita».

Secondo Davide Maggio, a prendere il posto della giornalista sarà Maria Latella, nome esterno all'azienda e volto Sky su cui conduce «A cena da Maria Latella».

