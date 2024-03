Shakira

Shakira smonta la teoria secondo cui avrebbe scoperto l’affair dell’ex compagno Gerard Piqué con Clara Chia Martì tramite un vasetto di marmellata.

Durante un’intervista con il Sunday Times, alla cantante colombiana è stato chiesto se fosse vero il rumor della scoperta del tradimento dell’ex calciatore dopo essersi accorta che qualcuno avesse mangiato la sua marmellata mentre lei si trovava fuori città.

«Non è vero», ha replicato la star, aggiungendo di non sapere di cosa stesse parlando il giornalista.

La clip del brano «Te Felicito», a cui ha lavorato in collaborazione con Rauw Alejandro, aveva dato vita a nuove speculazioni sul «mistero della marmellata». Nel promo, rilasciato nel giugno 2022, Shakira apre il frigo e trova la testa di Rauw. All’epoca, la cantante aveva rivelato di aver aperto il frigo per «scoprire la verità».

Carriera sacrificata per l'ex marito

Shakira e Piqué si sono separati nel giugno 2022 dopo 11 anni insieme.

Nel resto dell’intervista con il Sunday Times, Shakira ha dichiarato di aver sacrificato la sua carriera per vivere con Piqué a Barcellona.

«Per tanto tempo ho messo la mia carriera in stand-by, per stare accanto a Gerard, in modo che lui potesse continuare a giocare a calcio», ha detto. «Ho fatto tanti sacrifici per amore».

Il nuovo album di Shakira, «Las Mujeres Ya No Lloran», verrà rilasciato il 22 marzo, a sette anni di distanza dal precedente.

