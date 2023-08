Shakira

La cantante è la prima artista sudamericana a ricevere il prestigioso premio.

Shakira ritirerà il Video Vanguard Award ai prossimi MTV Video Music Awards.

La cantante colombiana sarà la prima artista sudamericana a ricevere il prestigioso premio durante la kermesse, in programma il 12 settembre. La 46enne sarà invece la seconda cantante di origini latine ad essere insignita del Video Vanguard Award dopo Jennifer Lopez, che ha conquistato il premio nel 2018.

Shakira inoltre si esibirà alla manifestazione per la prima volta dopo ben 17 anni.

Nell’ultimo decennio, i vincitori del premio si sono sempre esibiti in un medley dei loro successi agli VMA’s. A far da apripista è stato Justin Timberlake nel 2013.

Negli ultimi anni il premio è andato ad artiste donne come Nicki Minaj (2022), Missy Elliot (2019), JLo (2018), Pink (2017) e Rihanna (2016). L’ultimo uomo ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato Kanye West nel 2015.

Un 2023 di grande successo per la cantante

Shakira è reduce da un 2023 di grande successo: a gennaio il singolo «Bzrp Music Sessions, Vol. 53», brano-vendetta contro l’ex Piqué, è stato in testa alle più importanti classifiche, arrivando alla posizione numero 9 della Hot 100. È inoltre diventata la prima artista a raggiungere la top 10 con un brano in lingua spagnola. La traccia ha infranto ben 14 record della Guinness World Records, tra cui quello di video latino più visto in 24 ore.

La star di «Waka Waka» concorrerà agli VMA’s di quest’anno per le categorie di Artista dell’anno, Migliore collaborazione dell’anno per il singolo «TGQ» con Karol G e Migliore canzone latina per «Acróstico», terzo estratto del suo 12esimo album in studio.

Gli MTV Video Music Awards si terranno al Prudential Center di Newark, New Jersey, il 12 settembre.

