Shania Twain

La popstar canadese affronta i rumor su un possibile duetto con Harry Styles al famoso festival britannico.

Covermedia

Shania Twain ha stuzzicato i fan con anticipazioni sul suo prossimo spettacolo al Glastonbury. L'iconica cantante canadese di 58 anni si esibirà oggi, domenica 30 giugno, sul Pyramid Stage, occupando lo slot delle leggende.

Nel 2022, la star di «That Don't Impress Me Much» aveva sorpreso il pubblico unendosi all'ex membro dei One Direction, Harry Styles, durante il suo spettacolo principale al Coachella in California. Ora, alcuni fan sono convinti che Harry possa ricambiare il favore e salire sul palco con Shania per cantare insieme uno dei suoi brani al festival britannico di quest'anno.

Affrontando le speculazioni, Shania ha dichiarato a The Sun: «Ero ospite di Harry al Coachella, quindi se verrà al Glastonbury, lo farò salire con me. Se partecipa, ovviamente». Ha aggiunto: «Se non ci sarà, sarà difficile farlo salire sul palco, quindi non gliene farò una colpa».

Inoltre, Shania ha svelato dettagli sul suo costume di scena, scherzando: «Il mio look leopardato di «That Don't Impress Me Much» sarebbe perfetto per l'evento, ma penso che potrebbe essere troppo caldo. In effetti, è anche di velluto, quindi il fango potrebbe rovinarlo. Pensandoci bene, forse no».

La star, vincitrice di cinque Grammy Awards, ha poi espresso quanto sia onorata di seguire le orme di Diana Ross, Kylie Minogue, Tom Jones e Dolly Parton nel suonare al Glastonbury. «Forse dovrei cantare adesso «Man I Feel Like a Legend». Anche se so che sta per succedere, sembra surreale, specialmente perché tanti dei miei eroi hanno suonato su quel palco», ha concluso emozionata.

