Sienna Miller

L'attrice inglese e il suo fidanzato Oli Green sono stati pizzicati durante una passeggiata in compagnia della neonata.

Fiocco rosa per Sienna Miller, che è diventata mamma per la seconda volta insieme al fidanzato Oli Green.

La conferma ufficiale arriva dalle foto pubblicate dal Mail Online, che mostrano l'attrice ieri, mentre passeggia con la neonata in un marsupio a Londra.

Le prime indiscrezioni sulla gravidanza in corso risalgono allo scorso agosto quando Sienna è stata pizzicata con il pancione su una spiaggia durante un break estivo.

Solo nella successiva intervista rilasciata a Vogue, la 42enne aveva però rivelato il genere del bebè in arrivo.

Durante la chiacchierata con il magazine era emerso che Sienna e Oli non avevano pianificato la gravidanza.

Tuttavia l’attrice si sentiva «psicologicamente più preparata» rispetto al parto del suo primogenito Marlowe, 11 anni, nato dalla relazione con l'ex fidanzato Tom Sturridge.

«Sono stata molto fortunata. Non stavo necessariamente cercando di rimanere incinta», ha dichiarato l'attrice in un video. «È successo come una sorpresa totale e biologicamente è stato qualcosa che ho potuto fare».

Sienna e Oli, attore 27enne, si frequentano dal 2021.

Covermedia