Sienna Miller.

Per Sienna la gravidanza vissuta con Oli è stata perfetta. La coppia non ha ancora rivelato il nome della bambina. L'attrice è anche mamma di Marlowe, 11 anni, avuto con il suo ex ragazzo, l'attore Tom Sturridge.

Covermedia

La differenza di età con il fidanzato è una seccatura per Sienna Miller, che ha 15 anni in più di Oli Green.

L'attrice non aveva l'intenzione di finire con un uomo più giovane di lei, né tanto meno fare un figlio con lui. Sienna, 42 anni, ha spiegato di aver inizialmente pensato che la sua relazione con il collega attore Oli, 27 anni, fosse solo una cosa passeggera.

«Non mi aspettavo di prenderla sul serio e poi, abbastanza rapidamente, mi sono innamorata», ha detto a Harper's Bazaar. «Gli ripetevo: «Diavolo! Perché sei così giovane? È così fastidioso».

Una generazione che rispetta di più le donne?

Tuttavia, per Sienna, gli uomini della generazione di Oli rispettano di più le donne rispetto ai suoi coetanei. «C'è una differenza nel modo in cui questa generazione di uomini rispetta le donne. È specifico per lui, è molto saggio e ben adattato, ma credo che valga anche per quella generazione», ha detto Sienna. «Sono cresciuti su un terreno di gioco più equo. Lo vedo sia nelle sue amiche donne che negli uomini».

