Simona Ventura

Durante l’intervista con Francesca Fagnani, trasmessa il 16 aprile, la conduttrice ha toccato temi delicati come l’uso di stupefacenti, l’aborto e vecchi gossip sul suo conto.

Covermedia

In un periodo di grande visibilità mediatica, dovuto sia alle imminenti nozze con Giovanni Terzi sia a recenti problemi di salute, Simona Ventura si è presentata a «Belve», il talk show di Rai condotto da Francesca Fagnani, per discutere apertamente di alcuni aspetti controversi e personali della sua vita.

Ha spesso fatto il test del capello

«Non ho mai fatto uso di droghe. Solo una voce girata da persone che volevano farla girare», ha dichiarato Ventura, smentendo categoricamente le voci che l'hanno seguita per anni.

Questi sospetti l'avevano persino portata a sottoporsi regolarmente al test del capello, un esame tossicologico che può rivelare l'assunzione di stupefacenti anche a distanza di tempo, per dimostrare la sua innocenza.

«Un pensiero al giorno al bambino mai nato»

Sul tema dell'aborto, un argomento molto personale e doloroso, Ventura ha condiviso il suo rimpianto e la riflessione continua sulla decisione presa quando era molto giovane.

«Non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato», ha confessato, evidenziando come il tempo non abbia attenuato il peso emotivo di quella scelta.

Un altro aspetto discusso durante l'intervista è stato il presunto flirt con Adriano Galliani, all'epoca suo superiore a Mediaset.

E il flirt con Adriano Galliani?

Ventura ha raccontato come un equivoco nato in una sala trucco abbia dato vita a una voce che si è diffusa rapidamente, trasformando la sua vita sociale all'interno dell'azienda.

«Più dicevo no, più era un sì. Quindi alla fine ho lasciato andare, e mi faceva anche piacere», ha spiegato, sottolineando come a volte la negazione possa alimentare ulteriormente i pettegolezzi.

L'intervista si è anche soffermata sulla recente paralisi di Bell di cui Ventura è stata vittima, un problema di salute che le ha temporaneamente paralizzato metà del viso.

