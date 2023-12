Simona Ventura

Anche Simona Ventura è caduta nel vortice della depressione. La causa è stata una relazione tossica intrecciata con un uomo, del quale però non ha rivelato l’identità.

La confessione è arrivata durante la semifinale di «Ballando con le Stelle» andata in onda su Rai1 il 16 dicembre.

«Questa persona mi annullava, mi sminuiva e mi ha prosciugato della mia identità», ha ricordato Simona senza aggiungere nulla sull’uomo in questione, che in molti ipotizzano possa essere Gerò Carraro, marito di Mara Venier.

«Senza accorgermene mi sono trovata con delle catene addosso e non avevo la forza di tagliare dei cordoni ombelicali. Ero completamente isolata, questo buco nero l'ho visto come un momento di depressione», ha aggiunto la presentatrice.

La Ventura, come ha detto lei stessa, ha raccontato «un momento vero della mia vita che io non ho riconosciuto fino ad adesso. È un momento che va dal 2011 al 2018, sono accadute un po' di cose. C'è stato un momento in cui mi sono allontanata anche da loro, dai miei figli, e mi sono sentita in colpa».

«Sono caduta in questa cosa senza rendermene conto»

Il suo racconto poi continua con alcuni dettagli che capiranno bene le persone che ci sono già passate: «Avere accanto una persona che ti sminuisce continuamente ti fa credere di essere una persona che non vale. La violenza psicologica ti toglie le forze. Sono caduta in questa cosa senza rendermene conto. La cosa che mi ha fatto uscire è stato l'incidente di Niccolò», ha detto la presentatrice riferendosi al 2018, quando il figlio è stato accoltellato fuori da una discoteca.

«Noi amiamo e, quando cominciamo un rapporto, ho sempre amato totalmente. Poi può essere che per tutta una serie di cose, per alti e bassi, ti trovi dei no e delle porte in faccia in momenti difficili», ha spiegato SuperSimo.

«Ti trovi da sola. Io mi sono trovata senza la mia famiglia e senza nient'altro. Non è perché mi sono concentrata sulla mia professione. Assolutamente no. Sono finita in un buco nero e Samuel è stato bravissimo a tirarmi fuori tutto questo. Io volevo reagire, e la cosa di Nicolò mi ha dato la forza di risalire. Si deve toccare il fondo per risalire».

Covermedia