Sky ha annunciato le novità dei suoi palinsesti per la nuova stagione durante un evento tenutosi a Roma, al Cinema Barberini.

Antonella D'Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, ha presentato i dettagli delle nuove offerte, con un focus particolare su «X Factor», uno degli show di punta dell'emittente.

Durante la presentazione, la D'Errico ha sottolineato l'importante crescita dei canali Sky: «I canali a brand Sky in pay crescono del +15% anno su anno». Ha inoltre evidenziato il contributo significativo di X Factor e MasterChef agli ascolti di Sky Uno. In particolare, X Factor ha chiuso lo scorso anno con una media settimanale di 1,2 milioni di spettatori, mentre MasterChef ha registrato una finale da record con oltre 2 milioni di spettatori nei primi 7 giorni di visione.

«Il forte gradimento delle nostre Sky Original è confermato dal programme fan: 35% contro 29% delle altre serie TV». Tra le serie più viste ci sono produzioni originali come «Un'estate fa», «Call My Agent 2», «Il re 2» e le esclusive HBO come «True Detective» e «House of the Dragon».

Cast rinnovato per «X Factor»

Uno degli highlight dei nuovi palinsesti è «X Factor», che vedrà un cast rinnovato e la finalissima che si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli, un evento storico per il format. «Rinnoviamo l'accordo per «X Factor» ogni due anni. Il prossimo contratto scadrà a fine anno e abbiamo intenzione di rinnovarlo. Finora non lo abbiamo fatto solo perché il contratto non è ancora scaduto», ha dichiarato D'Errico.

Per la prima volta al mondo, la finalissima di «X Factor» si celebrerà all'aperto, in una piazza. La serata conclusiva si terrà il 5 dicembre 2024 e vedrà i concorrenti, il cast e l'intera macchina dello show Sky Original, prodotto da Fremantle, esibirsi in uno dei luoghi più iconici d'Italia. «Sarà un grande evento di piazza gratuito, co-organizzato insieme al Comune di Napoli, ricco di ospiti e sorprese, spettacolare e inedito», ha aggiunto D'Errico.

La nuova stagione di «X Factor», che partirà a settembre su Sky e in streaming su NOW, vedrà Giorgia alla conduzione, al suo esordio assoluto in questo ruolo. Al tavolo dei giudici ci sarà il ritorno attesissimo di Manuel Agnelli, affiancato da Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Ecco gli altri programmi

Oltre a «X Factor», la nuova stagione di Sky includerà una serie di novità e ritorni attesi:

MasterChef Italia: Dopo una stagione da record, torna con nuovi concorrenti e sfide culinarie sempre più avvincenti.

Champions League: Sky trasmetterà in chiaro su TV8 le partite più emozionanti della competizione calcistica più prestigiosa d'Europa.

Serie Originali: Nuove stagioni di «Gomorra – La Serie» e «Petra», e nuove produzioni come «Django» e «Anna».

Cinema: Un palinsesto ricco di prime visioni e grandi classici, con titoli attesi come «No Time to Die» e «Dune».

Sport: Copertura esclusiva della Serie A, oltre a eventi di rugby, tennis, Formula 1 e MotoGP.

Documentari: Contenuti di alta qualità su Sky Documentaries, Sky Arte, Sky Nature e Sky Crime, con nuove storie affascinanti e inedite.

