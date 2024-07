Sofia Vergara

L'attrice colombiana è stata nominata come miglior attrice protagonista per la serie Netflix «Griselda».

Covermedia

Sofia Vergara entra nella storia degli Emmy Awards grazie al ruolo di Griselda Blanco.

La 52enne è la prima attrice latina nominata come migliore attrice protagonista. In realtà Sofia è stata già nominata altre volte agli Emmy, ma sempre nella categoria migliore attrice non protagonista per la parte di Gloria Delgado-Pritchett in «Modern Family».

Come riporta Deadline, è la prima volta che un'attrice latina riceve una nomination come miglior attrice protagonista (anche se alcuni hanno ricordato che Anya Taylor-Joy, vincitrice nella medesima categoria nel 2021, è di origini argentine anche se nata a Miami).

Sofia Vergara ha interpretato la spietata signora della droga Griselda Blanco nel dramma di Netflix «Griselda», disponibile sulla piattaforma streaming dallo scorso gennaio.

Per la colombiana il primo ruolo drammatico e di spessore dopo una lunga carriera alle prese con personaggi comici. Un ruolo che inizialmente ha spaventato parecchio la Vergara, che ha ammesso: «Ero molto nervosa per la mia performance. Era la prima volta che recitavo in spagnolo, la prima volta che recitavo in un dramma e non ero sicura di riuscire a convincere le persone che non si trattava solo di Gloria Pritchett con il naso di plastica».

L'interpretazione è invece ben riuscita e ha messo d'accordo pubblico e critica. «Sapere che le persone lo adorano davvero, è un dono», ha confidato l'attrice.

Covermedia