A cadere nel radar di Belen Rodriguez è stata anche Sonia Bruganelli (in foto), l'ex moglie di Paolo Bonolis. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

È uscita un’altra bizzarra notizia che riguarda Belen Rodriguez e la sua insicurezza in amore. La showgirl argentina verifica personalmente la fedeltà dei suo ex.

Per verificare la fedeltà dei suoi ex, sembra che Belen adotti un approccio diretto: chiamare al telefono le presunte amanti. A cadere nella rete delle papabili amiche di letto dei suoi fidanzati è caduta anche Sonia Bruganelli, come racconta a «Verissimo».

«Ho ricevuto una sua telefonata a Natale. Credo che pensasse ci fosse qualcosa tra di noi. Le ho spiegato di aver conosciuto la loro bambina Luna Marì perché Antonino ha aiutato mio figlio Davide a inserirsi a Milano, visto che sta giocando qui come calciatore», ha commentato l’opinionista televisiva, che ha poi ironizzato sulla differenza di età con Spinalbese.

«Non sto con lui, purtroppo. Potrei essere sua madre», ha sentenziato davanti a Silvia Toffanin.

Di recente la modella argentina si era lasciata scappare durante l’intervista a «Domenica In» di aver utilizzato lo stesso metodo d’indagine per capire quanti e quali amanti avesse avuto il suo storico ex Stefano De Martino.

«Ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine. Sono state carine, hanno ammesso subito tutto (…) sono arrivata a dodici, poi ho smesso di chiamare».

Covermedia