Le celebrità si stanno incontrando in questi giorni alla corsa dei cavalli di Ascot. Sono presenti anche Re Carlo III e Camilla. Un insider ha rivelato che i reali si sono sentiti sollevati dall'assenza di Harry e Meghan.

Celebrità di tutto il mondo si incontrano in questi giorni ad Ascot, in Inghilterra. In questo momento vi si stanno svolgendo le corse dei cavalli. Naturalmente, anche il re Carlo III e la regina Camilla sono al via.

Secondo un insider, gli ospiti celebri sono sollevati dal fatto che Harry e Meghan siano rimasti lontani dal prestigioso evento. La gioia è stata anche apertamente ammessa: «Nell'area del pubblico reale, si parlava di quanto tutti fossero felici che Meghan e Harry non fossero qui», riporta «Page Six».

L'attenzione si è concentrata sul rapporto della regina Camilla (75 anni) con i due reali rinnegati della California.

Camilla non ha ancora digerito la biografia

Secondo questo insider, i migliori amici di Camilla sanno che a tutt'oggi è «ancora arrabbiata» per il fatto che Harry l'abbia definita «matrigna cattiva» nella sua biografia «Spare».

È proprio qui che si manifesta il legame della coppia reale: «Camilla dice a Carlo che la mettono a disagio e Carlo ama Camilla incondizionatamente - l'ha resa regina e metterà sempre il suo benessere al di sopra di lei», dice l'insider di palazzo.

Ma la regina Camilla non dovrebbe spingersi troppo oltre, dice, perché Carlo è comunque ancora legato a suo figlio Harry, nonostante le difficoltà.