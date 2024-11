Sophie Codegoni

Le prime parole dell'influencer dopo l'arresto e successiva scarcerazione dell'ex compagno.

Sophie Codegoni vive nella paura.

L'ex tronista di Uomini e Done ha raccontato il difficile momento che sta vivendo dopo la fine della relazione con Alessandro Basciano, conosciuto al Grande Fratello.

Il deejay, arrestato il 21 novembre per stalking e poi scarcerato per insufficienza di prove, resta al centro di un'indagine della Procura di Milano. Sophie ha ammesso come la loro storia d'amore, nata sotto i riflettori del reality, si sia trasformata in un incubo.

«Vivevo sotto il suo controllo»

«Finché stavamo insieme era amorevole, carino e dolce. Il problema nasceva nel momento in cui io mi staccavo da lui, che fosse per andare a mangiare una pizza, per andare a lavorare o da mia mamma, lui cambiava completamente. Lui doveva essere la priorità della mia vita davanti a tutto e tutti», ha spiegato al Corriere della Sera.

«Vivevo nella paura e sotto il suo controllo. C'erano persone che mi spiavano dallo spioncino dalla porta di casa in piena notte, gente che mi aspettava fuori dal ristorante, episodi accompagnati da chiamate e messaggi bruttissimi da parte sua che sapeva sempre con chi fossi e dove fossi».

La versione di lui è diversa

Sophie non ha poi nascosto di averci provato fino all'ultimo con Basciano, soprattutto per la figlia Celine, nata un anno fa. Ed è più sicura che mai delle prove che possiede: «Non è un periodo facile. Non sono tranquilla. E ho paura. Ogni volta che esco ci sono dei bodyguard con me».

A La vita in diretta ha invece parlato Alessandro Basciano che ha ribadito che Sophie Codegoni non è la vittima: «Sicuramente ci sono state delle situazioni in cui, anche a livello verbale, c'è stata magari una mancanza da parte mia di rispetto nei modi, nell'interagire, quindi con l'utilizzo di parole forti e parolacce, ma mai minacce», ha assicurato.

