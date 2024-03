Stefania Orlando

La showgirl e conduttrice televisiva, ha reso noto il termine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi.

È ormai di dominio pubblico l’avvenuto divorzio tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, chitarrista, compositore e produttore musicale italiano, noto soprattutto per il suo lavoro nel campo della musica pop e rock.

«Il 4 marzo è stato firmato il mio divorzio da Simone Gianlorenzi. Ho sofferto tanto, ma ora basta lacrime: io e il mio ex marito ci siamo lasciati in modo civile e stiamo recuperando un rapporto sereno», ha dichiarato la showgirl durante un episodio di «Storie di donne al bivio», andato in onda su Rai 2.

La Orlando ha poi condiviso la sua sorpresa e le sue riflessioni sulla conclusione della sua relazione con Gianlorenzi, durata oltre quindici anni. «Non me lo aspettavo che finisse. Io e Simone ci siamo amati profondamente per oltre quindici anni, però oggi penso che il vero amore è quello che si lascia andare».

In seguito, ha aperto il suo cuore sulla possibilità di innamorarsi nuovamente, pur escludendo, per il momento, l'idea del matrimonio: «Sono pronta ad amare di nuovo ma non a sposarmi».

Nel corso della sua vita sentimentale, Stefania Orlando ha attraversato relazioni significative, incluso il matrimoni con Andrea Roncato.

Riguardo alla separazione da Gianlorenzi, Stefania ha ipotizzato che la sua partecipazione al Grande Fratello possa aver influito sulla relazione.

«Sono entrata nel gf pensando di starci qualche settimana e sono rimasta mesi. non so se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio, forse semplicemente anche i grandi amori finiscono ed è saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha più ragion d'essere».

Per quanto riguarda il futuro sentimentale di Stefania Orlando, sembra che sia già iniziato un nuovo capitolo: si vocifera che il suo nuovo compagno sia l'imprenditore Marco Zechini.

Covermedia