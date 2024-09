Stefano De Martino

Dopo i gossip circa una loro liaison segreta, i due conduttori tornano vicini.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi pronti a lavorare ancora insieme dopo i gossip degli ultimi anni.

Il nuovo conduttore di «Affari tuoi» è stato scelto da Carlo Conti come quarto giurato di «Tale e Quale Show», che ripartirà su Rai1 venerdì 20 settembre.

Quella sera De Martino ritroverà la Marcuzzi, che ha invece sostituito Loretta Goggi nel ruolo di giudice fisso.

Una vicinanza, quella tra Stefano e Alessia, che riaccenderà i pettegolezzi sulla loro relazione. Mostra di più

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono pronti a lavorare ancora insieme dopo i gossip degli ultimi anni.

Il nuovo conduttore di «Affari tuoi» è stato scelto da Carlo Conti come quarto giurato di «Tale e Quale Show», che ripartirà su Rai1 venerdì 20 settembre. Quella sera De Martino ritroverà la Marcuzzi, che ha invece sostituito Loretta Goggi nel ruolo di giudice fisso.

Una vicinanza, quella tra Stefano e Alessia, che riaccenderà i pettegolezzi sulla loro relazione. De Martino ha sempre smentito, ma l'ex moglie Belen Rodriguez ha spifferato che non c'è stato solo un rapporto lavorativo. L'ex ballerino e la Marcuzzi hanno infatti lavorato insieme già nel 2018, a «L'Isola dei Famosi».

«Liaison con Alessia quando Stefano non stava con Belen»

Qualche tempo fa il giornalista Gabriele Parpiglia aveva fornito qualche dettaglio in più sulla vicenda: «È successo questo, che durante la pandemia il figlio di Stefano e Belen, ovvero il piccolo Santiago, stava giocando col tablet del papà. In quel momento Belen ha preso il tablet e avrebbe trovato dei messaggi di Alessia Marcuzzi».

È successo in un periodo in cui Belen e Stefano, comunque, non stavano insieme. Parpiglia infatti aveva spiegato: «Quando ci sarebbe stata la liaison Stefano era all'Isola dei Famosi, faceva l'inviato ed era tornato con Alessia, in quel periodo però Stefano non stava con Belen, ma lei era sposatissima con Paolo Calabresi. Sarebbe successo quando non stava con Belen. Belen ha veramente indagato, perché io lo sapevo, ha parlato veramente con 12 ragazze, poi realmente lei si è voluta fermare perché quando ha iniziato sui social a mandare dei messaggi molte di queste ragazze le hanno scritto».

Ad oggi sia Stefano De Martino sia Alessia Marcuzzi sono single: lui non si è più innamorato dopo la relazione tira e molla con Belen, lei nel 2022 ha chiuso il matrimonio con Calabresi.

Covermedia