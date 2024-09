Stefano De Martino

Tutto pronto per l'esordio dell'ex ballerino nell'«access time »di Rai1.

Stefano De Martino sbarca ad «Affari tuoi», uno dei programmi Rai più amati e di successo.

«Affari tuoi» torna in tv lunedì 2 settembre con un nuovo conduttore: Stefano De Martino. L'ex marito di Belen Rodriguez è stato scelto dalla Rai dopo l'addio di Amadeus, che ha dato consigli al giovane collega.

«Ho sentito Amadeus. Mi ha dato dei consigli. Spero porti bene a tutti e due come già accaduto quando lui ha lasciato 'Stasera tutto è possibile' e sono subentrato io. Poi lui ha fatto Sanremo con 5 Festival», ha dichiarato in conferenza stampa De Martino.

Che ha aggiunto: «È un debutto importante dopo tanti anni su Rai 2, salire a bordo della rete ammiraglia mi fa piacere. Ho guardato e studiato le edizioni passate per trovare la mia strada. È una maratona molto lunga costruiremo il tempo passo dopo passo».

Un ritorno alle origini

La nuova edizione di «Affari tuoi» con Stefano De Martino sarà un ritorno alle origini: i pacchi saranno in cartone azzurro con spago e sigillo di ceralacca rosso e non più di metallo.

Come rosso sarà anche il telefono con il filo che sostituirà lo smartphone delle ultime edizioni per comunicare con il Dottore, che, quest'anno, tra le sue proposte per i concorrenti avrà anche le carte.

Nel corso della puntata – che vede protagonisti 20 rappresentanti delle 20 regioni dell'Italia affrontare la partita accompagnati da un loro familiare – il conduttore, su indicazione del Dottore, potrà proporre al concorrente di scegliere tra due carte coperte: una celerà opzione «Cambio», mentre l'altra l'opzione «Offerta».

Se il concorrente pescherà la carta col Cambio dovrà decidere se cambiare o tenere il suo pacco, se, invece, pescherà quella con l'opzione Offerta, riceverà un'offerta dal Dottore.

Cosa invece non cambierà?

Confermato il gioco finale della 'Regione fortunata', che, anche in questa edizione, consentirà di dare un'altra chance ai concorrenti non contenti dell'evoluzione della loro partita.

Inoltre, anche quest'anno il programma sarà abbinato alla Lotteria Italia non solo nel tradizionale appuntamento in prime time del 6 gennaio, con l'estrazione finale dei biglietti fortunati dei premi di prima categoria, ma anche con un appuntamento quotidiano che vedrà assegnare dei premi ai possessori dei biglietti estratti.

Consigli anche da Maria De Filippi

Non solo Amadeus, Stefano si è confrontato anche con Maria De Filippi, la sua mentore: «Con Maria ho sempre un filo diretto, un privilegio che la vita mi ha regalato», ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni.

«È una donna di un'esperienza e intelligenza fuori misura e dall'alto della sua lucidità mi ha incoraggiato. Ha detto: 'Secondo me ti diverti'. E ha aggiunto: 'La partita non la giochi nella prima settimana o nel primo mese: è una cosa che si fa nel tempo e troverai il tuo modo».

