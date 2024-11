Steve Coogan

I due attori, già interpreti di «Stanlio e Ollio», tornano a condividere il set nella nuova commedia «The Players», che racconta una storica rivalità tra i più grandi attori di Shakespeare dell'800.

Covermedia

Steve Coogan e John C. Reilly si preparano a riportare sul grande schermo un'altra storia vera nella commedia «The Players».

Scritto da Jeff Pope, già autore del film «Stanlio e Ollio» del 2018, il nuovo progetto vede i due attori interpretare i rivali Edwin Forrest e William MacCready, famosi attori Shakespeariani dell'800.

Ambientata nella New York del 1847, la commedia esplora l'epico scontro tra MacCready, attore inglese interpretato da Coogan, e Forrest, il più acclamato interprete americano di Shakespeare. Quando MacCready arriva da Londra per recitare Amleto, minaccia di spodestare Forrest, innescando una feroce e comica battaglia di ego.

La regia è affidata a Peter Cattaneo, famoso per «Full Monty – Squattrinati organizzati», che ha recentemente collaborato con Coogan e Pope per «The Penguin Lessons», presentato al Toronto International Film Festival (TIFF) a settembre. Coogan e Pope saranno anche produttori esecutivi del film insieme a Dave Bishop di Protagonist Pictures.

«Steve Coogan e John C. Reilly, due talenti straordinari, sono tornati insieme per questa esilarante battaglia di ego», ha dichiarato Bishop a Deadline. «La loro intesa è innegabile, e con la brillante sceneggiatura di Jeff e la regia esperta di Peter, sarà un successo garantito per il pubblico».

Nel 2018, «Stanlio e Ollio» ha ricevuto ottimi riscontri; Coogan è stato nominato ai BAFTA per la sua interpretazione, mentre Reilly ha ottenuto una candidatura ai Golden Globe.

Covermedia