Steven Adler

In un'intervista per la docuserie «Nöthin' But a Good Time: The Uncensored Story of '80s Hair Metal», il batterista ha raccontato del suo periodo con i Guns N' Roses, e di come abbia iniziato a fare uso di droghe.

Steven Adler, storico batterista dei Guns N' Roses, ha rivelato in una recente intervista come sia iniziata la sua dipendenza da eroina.

Parlando della sua esperienza nella docuserie «Nöthin' But a Good Time: The Uncensored Story of '80s Hair Metal», Adler ha confessato che la sua introduzione alle droghe è stata influenzata dal desiderio di far parte delle attività dei suoi compagni di band, Slash e Izzy Stradlin. «Quando ho iniziato con l'eroina, volevo essere parte di quello che facevano loro», ha spiegato Adler, ricordando come la sua dipendenza si sia rapidamente intensificata nonostante il malessere iniziale.

«Ho fatto due tiri; non mi ero mai sentito così male in tutta la mia vita. E da vero idiota, ho dovuto provarci ancora una volta. E la terza volta è stata quella giusta. Me ne sono innamorato».

Allontanato dalla band più volte all'inizio del 1990

La formazione classica dei Guns N' Roses comprendeva anche il cantante Axl Rose e il bassista Duff McKagan. Adler è stato allontanato dalla band più volte all'inizio del 1990 a causa del suo abuso di droghe, ma è stato licenziato definitivamente nel luglio dello stesso anno, sostituito da Matt Sorum. «Ho sempre amato l'idea di fare squadra», ha continuato il musicista 59enne.

«Per questo mettere insieme una band era così importante per me, dove lavoriamo insieme e creiamo qualcosa. E poi, quando la mia squadra mi ha buttato fuori, non sapevo cosa fare. Sapevo che potevo migliorare o continuare a fare quello che stavo facendo. Ho scelto di continuare a fare quello che facevo. Ero così ferito».

Adler ha continuato a lottare con la dipendenza da droghe e problemi di salute

Adler ha continuato a lottare con la dipendenza da droghe e problemi di salute, subendo un ictus nel 1996 come conseguenza. Tuttavia, nel 2012 è stato inserito nella «Rock and Roll Hall of Fame» come membro della formazione classica dei Guns N' Roses.

Nonostante gli alti e bassi, Adler ha affermato di aver sempre amato lavorare con i creatori di «Welcome to the Jungle»: «Ho semplicemente adorato far parte di una squadra, e noi cinque nei Guns N' Roses eravamo una grande fottuta squadra», ha aggiunto.

«Nöthin' But a Good Time: The Uncensored Story of '80s Hair Metal» è ora disponibile su Paramount+.

