Steven Tyler

La querela era stata presentata da Jeanne Bellino, ex modella adolescente, che aveva accusato il frontman di averla aggredita sessualmente due volte in un solo giorno nell'anno 1975, all'epoca in cui aveva solo 17 anni.

Steven Tyler, il carismatico frontman della leggendaria rock band Aerosmith, ha ottenuto l'archiviazione di una causa per aggressione sessuale intentata nei suoi confronti.

La querela era stata presentata da Jeanne Bellino, ex modella adolescente, che aveva accusato Tyler di averla aggredita sessualmente due volte in un solo giorno nell'anno 1975, all'epoca in cui aveva solo 17 anni.

La Bellino aveva fondato la sua causa sulla legge di New York denominata «Victim of Gender-Motivated Violence Protection Act», una normativa volta a estendere il periodo di prescrizione per determinati reati presumibilmente commessi. Questo atto legislativo mira a offrire protezione aggiuntiva alle vittime di violenze basate sul genere, concedendo loro più tempo per portare i propri casi davanti alla giustizia.

«Affermazioni della Bellino non soddisfacevano i criteri necessari per avvalersi delle protezioni offerte dalla legge»

Tuttavia, mercoledì, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan, operante a Manhattan, ha stabilito che le affermazioni della Bellino non soddisfacevano i criteri necessari per avvalersi delle protezioni offerte dalla legge.

In particolare, il giudice Kaplan ha osservato che la denuncia non qualificava poiché non si allegava che il comportamento di Tyler costituisse un «serio rischio di lesioni fisiche».

Inoltre, Kaplan ha sottolineato una «mancanza di diligenza» da parte della Bellino per non aver intentato la causa in base al «Child Victims Act», una legge precedente che mira specificamente a proteggere le vittime di abusi in età minorile. Questa osservazione evidenzia le complessità legali e le sfide che le vittime possono incontrare nel navigare il sistema giudiziario.

«Concordiamo con il ragionamento del giudice»»

Reagendo all'archiviazione della causa, David Long-Daniels, avvocato di Steven Tyler, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, affermando: «Concordiamo con il ragionamento del giudice e siamo grati per questo risultato a nome del nostro cliente».

Nonostante l'esito positivo per Tyler, il caso non è ancora concluso. TMZ riporta che alla Bellino è stato concesso tempo fino al 13 marzo per presentare una modifica alla sua denuncia, offrendole così un'altra opportunità per perseguire il suo caso in base alle leggi applicabili.

Nella sua denuncia originale, la Bellino aveva fornito dettagli grafici delle presunte aggressioni, sostenendo che Tyler l'avesse baciata, palpeggiata e simulato un rapporto sessuale con lei due volte nel corso della stessa giornata del 1975.

Queste accuse, che Tyler ha «veementemente» negato all'epoca, hanno riacceso il dibattito sulla responsabilità delle celebrità e sulla protezione delle vittime di abusi.

Covermedia