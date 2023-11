Steven Tyler

Il rocker avrebbe baciato e palpeggiato la donna, Jeanne Bellino, contro la sua volontà.

Steven Tyler è stato citato in giudizio da una seconda donna con l’accusa di abusi sessuali. Come riporta Rolling Stone, nella denuncia depositata a New York, la presunta vittima, tale Jeanne Bellino, ha accusato il rocker di averla aggredita sessualmente in due diverse occasioni nel 1975.

Bellino sostiene di aver incontrato il frontman degli Aerosmith, dieci anni più grande di lei, al Warwick Hotel di New York quando aveva 17 anni.

La donna ricorda di aver passeggiato lungo la Sixth Avenue con Tyler, conosciuto quella stessa sera, e altre persone. Ad un certo punto il musicista, frustrato per la piega che aveva assunto la conversazione, spinse la donna all’interno di una cabina telefonica.

«Mentre la teneva con la forza, Tyler le ha infilato la lingua in bocca e l’ha toccata sul corpo, sui seni, sulle natiche e sui genitali spostando e togliendo i vestiti mentre la teneva contro la parete della cabina», si legge nella deposizione.

«L'entourage osservava e rideva senza intervenire»

Bellino riuscì ad allontanare il rocker tirandolo per i capelli e usando un ginocchio come barriera tra di loro. Durante la violenza, l’entourage «osservava» fuori dalla cabina e «rideva», senza intervenire. Tuttavia, la donna fu costretta a rimanere con loro per tornare a casa.

Tyler avrebbe molestato una seconda volta la donna in hotel, dove l’avrebbe baciata con forza strusciandosi contro di lei. L’episodio ha causato nella donna un profondo trauma e uno stress emotivo, oltre a malesseri fisici e psicologici, imbarazzo e umiliazione.

Appena un anno fa, un’altra donna, Julia Misley, ha denunciato Steven con l’accusa di averla aggredita sessualmente negli anni ’70. Il rocker si è dichiarato innocente.

Covermedia