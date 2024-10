Grande successo per Stefano De Martino. Covermedia

Il programma condotto per la prima volta da Stefano De Martino ha ottenuto un successo incredibile, con ascolti record e premi in denaro che hanno già superato 1 milione e 113.230 euro in sole 23 puntate.

«Striscia La Notizia» ha riacceso i riflettori su «Affari Tuoi» a seguito delle numerose segnalazioni degli utenti riguardo le presunte «stranezze» nel meccanismo del game show.

Tuttavia, alcuni spettatori hanno notato un dettaglio sospetto: i pacchi più ricchi sembrano arrivare sempre a fine serata, facendo dubitare della casualità del gioco. «Striscia La Notizia», già in passato impegnato a investigare su «Affari Tuoi», ha ripreso l'argomento mandando in onda un vecchio servizio del 2013.

Michelle Hunziker, prima di mostrare il filmato, ha dichiarato: «Molti ci chiedono come mai non facciamo più notare come per mantenere alti gli ascolti «Affari Tuoi» tenga i pacchi più alti fino alla fine della trasmissione».

Il servizio ha rapidamente acceso i social, riportando il dibattito sulle modalità del gioco e sulle sue dinamiche «casuali», con migliaia di utenti che continuano a interrogarsi sull'autenticità del format.

