La NFL conferma che sarà il rapper di «Yeah!» l’headliner dell’intervallo della finalissima del campionato di football americano.

Sarà Usher la star dell’Halftime Show del Super Bowl 2024.

Il cantante ha annunciato la notizia in un divertente video accompagnato da Kim Kardashian.

Nella clip, Kim chiama il rapper per informarlo di essere stato scelto per guidare lo show. Incredula la star di «Yeah!» ha risposto: «Non scherzare con me». Kim, a quel punto, ha confidato al rapper di essere una sua grande fan, richiedendogli poi alcuni biglietti per la sua famiglia e i suoi amici.

«È una cosa presente nella mia lista dei desideri da molto tempo», ha dichiarato successivamente in un comunicato. «Non vedo l’ora di presentare al mondo uno spettacolo diverso rispetto a quanto visto finora».

«Ci vediamo davvero presto», ha aggiunto il vincitore ai Grammy Awards, che ha ringraziato tutte le persone che hanno puntato su di lui per una delle notti più attese dal pubblico americano.

«USHER. LAS VEGAS. APPLE MUSIC HALFTIME SHOW. CI VEDIAMO l’11 febbraio», ha confermato la NFL su X.

È la seconda volta che Usher si esibisce al Super Bowl; era già apparso come guest star durante lo show dei Black Eyed Peas nel 2011.

Soddisfazione da parte della NFL, in vista dell’evento in programma a Paradise, Nevada. «Usher è un’icona la cui musica ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale nell’arco di tutta la sua carriera», ha dichiarato Seth Dudowsky, responsabile musicale della NFL. «Non potremmo essere più felici di averlo come headliner all’ Apple Music Super Bowl Halftime Show di quest’anno».

«Non vediamo l’ora di lavorare con Usher, Roc Nation ed Apple Music per regalare ai fan un'altra storica pagina dell’Halftime Show».

Covermedia