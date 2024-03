Suzi Ronson

Scandali, passione e rimorsi: il racconto intimo di una parrucchiera nel mondo di Ziggy Stardust.

Suzi Ronson ha snocciolato la sua verità sulla relazione con David Bowie. La hairstylist venne coinvolta nel mondo del Duca Bianco quando le fu chiesto di prendersi cura dei suoi capelli, diventando ben presto parte integrante del suo cerchio sociale.

Nel suo libro autobiografico «Me and Mr Jones: My Life with David Bowie and the Spiders from Mars», la rinomata parrucchiera rivela di aver avuto una relazione con il leggendario cantante di Ziggy Stardust mentre era ancora sposato con la sua prima moglie, Angie Barnett.

Nelle pagine del libro, Suzi descrive il momento in cui David prese l'iniziativa: «Con lo sguardo fisso nei miei occhi, la distanza tra noi si accorciò e improvvisamente mi stava baciando». Lei descrive l'esperienza come un impeto di passione crescente, finendo per ritrovarsi in camera da letto, lasciandosi andare senza inibizioni.

Suzi dipinge David come un amante sensibile e romantico, che la fa sentire bella e desiderata. Tuttavia, nonostante le assicurazioni di David riguardo a un matrimonio aperto, Suzi confessa di essere stata travolta dalla colpa, specialmente considerando che era anche amica di sua moglie Angie.

David, però, la rassicurò dicendole che Angie avrebbe capito, essendo consapevole della situazione: «Se lo aspetta – abbiamo un'intesa. Sarebbe peggio se non glielo dicessi».

Le parole di Suzi gettano luce su una parte meno nota della vita del grande artista, offrendo un'inedita prospettiva su uno degli iconici momenti della storia della musica.

Covermedia