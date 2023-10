Svelata la causa della morte dell'attrice Suzanne Somers

Il 15 ottobre a Palm Springs, in California, si è spenta l'attrice Suzanne Somers. Aveva 76 anni. Secondo i media statunitensi ora è stata determinata la causa ufficiale del decesso.

Addio a Suzanne Somers Suzanne Somers è morta di cancro il 15 ottobre 2023. Soffriva anche di pressione alta e di una malattia al cervello. Immagine: Keystone Somers aveva una stella sulla Walk of Fame di Los Angeles. Immagine: IMAGO/YAY Images L'attrice ha anche fatto la modella: nella foto posa per un ritratto nel 1982. Immagine: IMAGO/MediaPunch Con «Three's a Company» - in italiano «Tre cuori in affitto» - ha avuto grande successo. Si è presentata davanti alla telecamera insieme a John Ritter (a destra) e Joyce DeWitt. Immagine: TTC

Hai fretta? blue News riassume per te Suzanne Somers è morta il 15 ottobre 2023 all'età di 76 anni. La causa del decesso ora è nota.

L'attrice ha lottato contro il cancro al seno per oltre 20 anni.

Negli ultimi tempi soffriva anche di pressione alta e di una malattia al cervello. Mostra di più

L'attrice è morta il 15 ottobre a Palm Springs, in California, dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Secondo il rapporto, Suzanne Somers soffriva anche di ipertensione (pressione alta) e idrocefalo, una malattia del cervello che comporta l'accumulo di liquidi.

Somers aveva il cancro al seno

A Suzanne Somers è stato diagnosticato un cancro al seno 23 anni fa, dopo che aveva avuto in precedenza un cancro alla pelle.

«Quando ho interpretato Chrissy in ‹Tre cuori in affitto›, ho avuto il cancro tre volte», ha dichiarato Somers a «CBS News» nel 2020.

L'attrice era nota soprattutto per i suoi ruoli iconici in «Tre cuori in affitto» (1977-1981) e «Una bionda per papà» (1991-1998).

Ha inoltre pubblicato più di 25 libri, è stata autrice di best-seller del New York Times e ha fondato aziende di salute e bellezza.

Suzanne Somers è sepolta a Cathedral City

L'attrice è morta due settimane fa, un giorno prima del suo compleanno, all'età di 76 anni. Il suo pubblicista di lunga data, R. Couri Hay, ha dichiarato alla rivista «People» che l'attrice si è spenta serenamente a casa.

Somers ha trascorso i suoi ultimi momenti insieme al marito Alan Hamel, al figlio Bruce Somers Jr. e ad altri membri della sua famiglia, secondo quanto riferito.

Tre giorni dopo la sua morte, è stata sepolta nel Desert Memorial Park di Cathedral City, in California, stando a quanto riporta «The Blast».