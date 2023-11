Calvin Cordozar Broadus, il vero nome di Snoop Dogg, vuole smettere di fumare. È uno degli stoner più famosi al mondo. imago/ZUMA Press

Snoop Dogg vuole metterci una pietra sopra: il «fattone» più famoso del mondo intende smettere di fumare marijuana. Il rapper ha annunciato la sua decisione su Instagram e chiede che «la sua privacy venga rispettata durante questo periodo».

In innumerevoli film, serie, video musicali e anche in occasione di eventi dal vivo, è colui che ha sempre uno spinello in mano, che si fuma con gusto. Ma quei giorni sembrano essere finiti per Snoop Dogg.

Il 52enne ha (o aveva) anche un assistente che gli rollava le canne. L'uomo una volta ha affermato che Snoop consumava ben 81 spinelli al giorno, il che si è rivelato un falso: il rapper ha infatti mostrato la sua «razione giornaliera» su Instagram, che era di nove canne.

Ora però, come detto, tutto questo è giunto al termine. Snoop Dogg ha infatti scritto sui social media: «Dopo un'attenta considerazione e varie discussioni con la mia famiglia, ho deciso di smettere di fumare. Vi prego di rispettare la mia privacy in questo momento».

I fan sono scettici o preoccupati

Il motivo per cui ha deciso di farlo è ancora sconosciuto. Non è inoltre chiaro se intenda smettere di fumare in generale o solo per quanto riguarda l'erba.

In tutta risposta, i suoi fan si sono detti piuttosto scettici riguardo all'annuncio delle star del rap. Alcuni non prendono sul serio l'annuncio e lo liquidano come uno scherzo. Altri sono seriamente preoccupati per la salute di Calvin Broadus, che è il vero nome di Snopp.

Da quando è entrato nell'industria musicale, negli anni '90, Snoop Dogg è stato un ambasciatore della marijuana. Ha parlato del suo consumo in canzoni e ha investito privatamente in diverse aziende nel settore della cannabis.

Ma ora, almeno per quanto riguarda il consumo privato, un'era sembra volgere al termine.