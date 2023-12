Sydney Sweeney

L’attrice ha raccontato la disavventura sul set della commedia romantica con Glen Powell.

Brutta avventura per Sydney Sweeney in Australia sul set di «Tutti tranne te». La star di «Euphoria», ospite del «Tonight Show with Jimmy Fallon», ha condiviso la clip esclusiva di una scena della commedia romantica con Glen Powell, in cui viene morsa da un ragno cacciatore.

«Allora, mi avevano detto che era stato addestrato. Non so come si addestri un dannato ragno. Non è possibile. Quindi stavamo girando e questo essere inizia a mordermi. Ma eravamo nel bel mezzo della scena ed era previsto che gridassi. Ma le mie urla a un certo punto sono diventate decisamente più realistiche», ha commentato l’attrice.

«Nessuno ha dato lo stop alla scena. E quindi stavo lì con un ragno che mi mordeva il braccio, urlavo e tutti mi guardano. Glen è stato l'unico a capire e ha urlato: «Hey, penso che questa cosa sia reale, tagliamo la scena!»».

«Pensavo di morire»

Nella scena, Sydney urla mentre il ragno le si arrampica sul braccio: «Mi sta mordendo, mi sta mordendo, mi sta veramente mordendo!»». «Pensavo di morire», ha detto Sweeney a Fallon. «Continuavo a dire: «È velenoso, morirò»».

La scena del ragno è stata piuttosto impegnativa anche per Glen, toltosi frettolosamente i vestiti a ridosso di un dirupo. «Neanche spogliarti sull’orlo di un dirupo in fretta è una cosa sicura», ha detto a Variety l’attore. «Nessuno parla di sicurezza sul set, dove stavo veramente per precipitare da un dirupo mentre mi toglievo i pantaloni di fretta. Ma è una scena divertente, ne è valsa la pena».

«Tutti tranne te» verrà rilasciato nelle sale il 22 dicembre.

Covermedia