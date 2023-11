Stallone parla della morte prematura del figlio Sage

Sage Stallone a 14 anni nel ruolo di Robert, il figlio di Rocky Balboa (Sylvester Stallone) in «Rocky V». Imago

Il figlio di Sylvester Stallone è morto 11 anni fa. Nel documentario «Sly», l'attore parla del tragico evento: «Purtroppo si mettono altre cose al di sopra della propria famiglia».

Hai fretta? blue News riassume per te Sage Stallone era il primo figlio dell'attore Sylvester Stallone. La madre è l'attrice Sasha Czack. I due sono stati sposati dal 1974 al 1985.

Il 13 luglio 2012, Sage è morto d'infarto. Aveva solo 36 anni.

Nel nuovo documentario «Sly», l'interprete di «Rocky» parla del tragico evento: «Purtroppo si mettono altre cose al di sopra della propria famiglia. E gli effetti sono piuttosto radicali e devastanti». Mostra di più

L'attore Sylvester Stallone (77 anni) nel documentario Netflix «Sly» parla anche della sua vita privata.

Tra le altre cose racconta della morte del figlio Sage Stallone (1976-2012), scomparso a soli 36 anni a causa di una malattia coronarica, l'aterosclerosi, che gli ha provocato un attacco di cuore.

Il documentario del regista Thom Zimny mostra Sage quando a 14 anni interpretava Robert, il figlio di Rocky Balboa, l'iconico personaggio impersonato da Stallone, in «Rocky V».

La storia del film del 1990 ruota attorno al difficile rapporto di Rocky con il figlio, che ritiene che il padre passi molto più tempo con il pugile Tommy «The Machine» Gun (Tommy Morrison, 1969-2013) che con la sua famiglia, compresa la moglie Adrianna «Adrian» Pennino Balboa (Talia Shire, 77 anni).

«Purtroppo si mettono altre cose al di sopra della famiglia»

Nei film «Rocky» e «Rambo», l'attore di Hollywood ha portato anche alcune sue esperienze personali. Quando nel documentario gli viene chiesto se la sua storia familiare sia stata incorporata nel dramma padre-figlio del quinto capitolo della saga risponde: «Purtroppo sì».

Come riporta la rivista People, nel documentario Stallone spiega: «Ho cercato di fare qualcosa che mi sarebbe piaciuto fare nella vita reale, ma che non era possibile. [...] Molti aspetti sono veri. Purtroppo si mettono altre cose al di sopra della propria famiglia. E le conseguenze sono piuttosto radicali e devastanti».

Sage era un giovane di grande talento

Sage era nato durante il primo matrimonio di Stallone (1974-1985) con l'attrice Sasha Czack (73). È stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles il 13 luglio 2012.

«Sylvester Stallone è devastato e in lutto per l'improvvisa perdita di suo figlio», aveva dichiarato all'epoca un rappresentante dell'attore. «Le sue condoglianze e i suoi pensieri sono rivolti alla madre di Sage, Sasha. Sage era un giovane molto talentuoso e meraviglioso. La sua perdita sarà sentita per sempre».

La coppia ha un altro figlio di nome Seargeoh, nato nel 1979. Il secondo matrimonio di Stallone (1985-1987) con Brigitte Nielsen (60 anni) è rimasto senza figli.

Dal suo terzo matrimonio (dal 1997) con la modella Jennifer Flavin (55 anni) sono nate tre figlie: Sophia (27 anni), Sistine (25 anni) e Scarlet (21 anni).

«Sly» è ora disponibile su Netflix.