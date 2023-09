Sylvester Stallone

L’attore di «Rambo» è arrivato presso la Santa Sede con la moglie, le figlie e il fratello.

Sylvester Stallone è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco negli scorsi giorni. Un breve incontro quello tra il Pontefice e l’attore, accompagnato in Santa Sede dalla moglie Jennifer Flavin, dalla tre figlie e dal fratello Frank.

Papa Francesco ha rivelato a Stallone di essere un suo grande ammiratore, suscitando lo stupore della star di «Rocky».

«Grazie mille per averci dedicato del tempo sottraendolo alla sua intensa giornata, lo apprezziamo molto», ha esordito Sylvester. Il Papa ha risposto: «Sono onorato. Siamo cresciuti con i tuoi film».

L’attore ha poi scherzato: «Beh, anch'io sono onorato» prima di alzare i pugni dicendo: «Pronto? Combattiamo!». Il Pontefice si è unito allo scherzo dando un finto pugno a sua volta.

Le immagini sono state condivise da Vatican News.

Sylvester durante il suo viaggio in Italia si è recato a Gioia del Colle, in Puglia, per ricevere la cittadinanza onoraria del paese di cui è originaria la sua famiglia.

Presente alla cerimonia anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che ha così commentato via Facebook la visita di Stallone: «Siamo onorati della presenza di una persona così importante, capace di fare del cinema un momento di rivoluzione, di passione per noi tutti».

«I suoi film non si vedono solo una volta, si vedono continuamente e si rivedono anche quando li si conosce a memoria ed è il segno di un successo e di una umiltà, di una determinazione e una capacità di lavorare che è tipicamente pugliese».

Covermedia