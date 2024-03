Tallulah Willis

La figlia minore di Bruce Willis e Demi Moore rivela via social di aver scoperto di essere autistica la scorsa estate.

Tallulah Willis rivela di essere autistica.

Alla 30enne, figlia di Bruce Willis e Demi Moore, è stata diagnosticata di recente una forma di autismo, come da lei rivelato in un nuovo post su Instagram.

Nel messaggio, Tallulah ha condiviso un video di repertorio di lei da bambina con il padre sul red carpet di un evento. Nella clip, Tallulah gioca con l’orecchio dell’attore, toccandogli la testa.

«Dimmi che sei autistica senza dirmi che sei autistica», ha scritto a commento del post. Rispondendo a un commento, Tallulah ha rivelato di aver scoperto la diagnosi lo scorso anno.

«È la prima volta che parlo pubblicamente della mia diagnosi. L’ho scoperto la scorsa estate e ha cambiato la mia vita», ha ammesso l’attrice.

Ha avuto altri problemi di salute

Tallulah è sempre stata aperta sui suoi problemi di salute: a febbraio ha rivelato di essere sulla via di guarigione dopo essere stata colpita da un disturbo alimentare. A maggio 2023, la ragazza aveva confidato a Vogue di aver lottato contro l’anoressia.

«Ragazzi in recupero dai DE (disturbi alimentari), mando affetto a tutti voi, sto vivendo un momento intenso, in cui romanticizzo i momenti malsani e come ci si sente a passare la giornata con un corpo di quelle dimensioni», ha scritto all’epoca. «Volevo solo dirlo perché so (spero) di non essere sola».

Tallulah ha rivelato in precedenza di aver lottato contro un disturbo da deficit di attenzione/iperattività e di avere una personalità borderline.

Covermedia