Taylor Swift

La popstar Taylor Swift pubblicherà un libro da 256 pagine in cui sono contenute immagini inedite della lunga tournée e riflessioni personali.

Taylor Swift rilascerà presto un libro sull'Eras Tour.

Per celebrare le ultime tappe della lunghissima tournée, la superstar del pop ha rivelato che pubblicherà un volume in cui racconterà le 149 date (tutte completamente sold-out) dell'on the road.

«Questa settimana daremo il via all'ultima fase del The Eras Tour, il che è difficile da comprendere», ha scritto Taylor su Instagram. «Questo tour è stata un'esperienza meravigliosa e sapevo di voler commemorare i ricordi che abbiamo creato insieme in un modo speciale». Il libro, in uscita a novembre, conterrà foto inedite e «riflessioni personali» della cantante.

«Entusiasta nell'annunciare che il The Official Eras Tour Book, in cui sono presenti alcune mie riflessioni personali, foto dietro le quinte mai viste e tutti i magici ricordi che voi ragazzi avete creato a ogni singolo show...», ha aggiunto.

Nelle 256 pagine sono contenute oltre 500 immagini, tra cui degli scatti dietro le quinte del tour.

Taylor ha inoltre annunciato che rilascerà per la prima volta l'album «The Tortured Poets Department: The Anthology» in formato vinile e CD, dopo l'uscita digitale dello scorso aprile.

Disco e libro «saranno disponibili per la prima volta in assoluto solo su @Target a partire dal 29 novembre».

Il The Eras Tour è partito il 17 marzo 2023 e si concluderà a Vancouver l'8 dicembre.

