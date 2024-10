Taylor Swift

La cantante continua il suo impegno filantropico con generose donazioni in favore delle persone bisognose.

Covermedia

Taylor Swift ha donato una somma considerevole per sostenere le persone colpite dagli uragani Helene e Milton.

L'organizzazione non profit Feeding America ha rilasciato una dichiarazione sui suoi account social, con la CEO Claire Babineaux-Fontenot che ha confermato la «generosa donazione» di Swift.

«Siamo incredibilmente grati a Taylor Swift per la sua generosa donazione di 5 milioni di dollari (circa 4,7 milioni di euro) per i soccorsi agli uragani Helene e Milton», si legge nel post. «Questo contributo aiuterà le comunità a ricostruire e a riprendersi, fornendo cibo essenziale, acqua pulita e beni di prima necessità alle persone colpite da queste devastanti tempeste. Insieme, possiamo fare davvero la differenza nel sostenere le famiglie mentre affrontano le sfide future. Grazie, Taylor, per essere al nostro fianco nella lotta contro la fame e per aiutare le comunità bisognose».

Taylor Swift ha fatto donazioni simili in passato, tra cui 1 milione di dollari (circa 940.000 euro) per i soccorsi ai disastri naturali dopo le tempeste che hanno colpito il Tennessee a dicembre 2023. Ha inoltre donato 100.000 dollari (circa 94.000 euro) alla famiglia di una donna di 44 anni uccisa durante la parata del Super Bowl dei Kansas City Chiefs a febbraio.

Il 5 ottobre, AP News ha riportato che il bilancio delle vittime dell'uragano Helene aveva raggiunto i 227 morti, e non era chiaro quante persone fossero ancora disperse.

L'uragano Milton si prevede sarà il disastro più costoso nella storia della Florida.

Covermedia