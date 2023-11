Pare siano una coppia già da un po', ma si sono baciati in pubblico per la prima volta solo negli scorsi giorni: stiamo parlando di Taylor Swift (33) e Travis Kelce (34). La manifestazione d'affetto, che ha confermato la loro relazione, è avvenuta a un concerto della pop star.

Hai fretta? blue News riassume per te Sabato sera, alla fine della sua esibizione a Buenos Aires, Taylor Swift ha baciato Travis Kelce sul palco.

È la prima manifestazione d'affetto pubblica della coppia.

I fan sono al settimo cielo. Mostra di più

Dopo il suo concerto a Buenos Aires, l'11 novembre, Taylor Swift ha fatto qualcosa d'inaspettato: si è avvicinata a Travis Kelce, che la attendeva a bordo del palco, e lo ha baciato appassionatamente.

I suoi fan non hanno nascosto il loro entusiasmo, urlando e applaudendo, e facendo quasi fatica a crederci. Si tratta infatti di una confessione d'amore che il mondo stava aspettando, dopo che da tempo si vociferava che la cantante e il giocatore della NFL avessero una relazione. Ora sembra proprio ufficiale.

Prima di sabato, i due si erano solo mostrati, anche se più volte, mentre si tenevano per mano. Swift è stata spesso vista alle partite della NFL, mentre faceva il tifo in modo appassionato per Kelce. Accanto a lei sua madre, Donna Kelce. Ma i due piccioncini non avevano ancora reso pubblico il loro sentimento.

Per mano al ristorante

Sono innumerevoli le registrazioni del primo bacio pubblico della coppia che stanno circolando su Internet. Anche prima del concerto, venerdì sera, i due erano stati avvistati mentre si tenevano per mano uscendo da un ristorante della capitale argentina.

Numerose le foto e i video che circolano in rete, dove si sentono chiaramente in sottofondo le urla e gli applausi degli ospiti del locale. Non importa dove venga vista la coppia, i fan non possono trattenere la loro gioia.

Kelce era volato a Buenos Aires venerdì per trascorrere del tempo con la sua fidanzata. La sua squadra, i Kansas City Chiefs, ha infatti avuto una settimana di riposo e quindi la star della NFL ha potuto viaggiare all'estero.

La Swift aveva fatto la sua prima apparizione nella capitale argentina giovedì 9 novembre, dove è attualmente impegnata nel suo tour mondiale «The Eras Tour». Il concerto di venerdì sera è stato posticipato al giorno successivo causa delle cattive condizioni meteorologiche.