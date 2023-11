Taylor Swift

La popstar ha collezionato ben 26 miliardi di streaming a livello globale.

Spotify certifica il dominio assoluto di Taylor Swift nel 2023.

La piattaforma ha reso noto l’ormai tradizionale Wrapped di fine anno, annunciando che la reginetta del pop è stata l’artista con più streaming al mondo. Dall’inizio dell’anno, la cantante ha superato l’incredibile cifra di ben 26 miliardi di ascolti a livello globale.

«Uhm, questo è reale?? Volevo solamente ringraziare tutti coloro che hanno ascoltato la mia musica quest’anno, ovunque nel mondo, grazie», ha scritto Taylor su Instagram. «Essere eletta Global Top Artist su Spotify per il 2023 è veramente il miglior regalo di compleanno e di Natale che potevate farmi».

Intanto la star, per ringraziare i fan, ha rilasciato il singolo «You're Losing Me (From The Vault)» su tutte le piattaforme streaming, incluso Spotify.

«Abbiamo decisamente vissuto l’anno più divertente in assoluto grazie al tour e al resto», ha continuato. «Quindi stavo cercando un modo per dirvi grazie. Molti di voi mi hanno chiesto di rilasciare in streaming You're Losing Me (From The Vault)… ed eccovi accontentati! Potete finalmente ascoltarla ovunque!».

Taylor ha spodestato Bad Bunny, artista più ascoltato al mondo su Spotify nei quattro anni precedenti. Il rapper portoricano è ora al secondo posto, seguito da The Weeknd e Drake.

La canzone più ascoltata nel 2023 è invece «Flowers» di Miley Cyrus, con ben 1,6 miliardi di streaming.

«Flowers» è seguita da «Kill Bill» di SZA e «As It Was» di Harry Styles.

«Un Verano Sin Ti» è l’album più «streammato» del 2023, seguito da «Midnights» di Taylor Swift e «SOS» di SZA.

