La pop star americana Taylor Swift inaugura le tappe europee del suo "The Eras Tour" questa sera a Parigi. Per vederla in Svizzera bisognerà aspettare il mese di luglio. Keystone

Parte stasera da Parigi – dalla Défense Arena – la tournée europea di Taylor Swift, con 300.000 spettatori attesi nelle sei date in programma, 4 a Parigi e 2 a Lione. Un record che conferma l'attrazione ormai planetaria esercitata sui fan dalla star americana.

SDA

La tournée «The Eras Tour» – che toccherà moltissime città europee fino ad agosto – prevede due tappe in Italia, a Milano, il 13 e 14 luglio a San Siro. Due le tappe anche in Svizzera, il 9 e 10 luglio allo stadio Letzigrund di Zurigo.

I biglietti in Francia sono sold out da mesi, gli organizzatori non credevano ai loro occhi quando sono andati a ruba 8.000 packs detti VIP a 1.500 euro, 2.000 per i palchi.

Qualcosa di mai visto, hanno detto i gestori della Défense Arena, anche considerando il numero inedito di fan americani che non hanno badato a spese per assicurarsi un posto.

Il record precedente dei «pack VIP» in Francia era di Céline Dion, che aveva fissato i prezzi a 850 euro.

Ci saranno molti statunitensi, per loro è più economico

Senza precedenti anche l'afflusso di fan della cantante negli hotel vicini al luogo dell'esibizione.

A Lione si è registrato un aumento del 220% dei prezzi delle camere rispetto al periodo normale. A Parigi, dove agli show di Taylor Swift troveranno posto in 4 date il doppio degli spettatori di un pienone dello Stade de France, si è registrata anche un'impennata delle prenotazioni di posti in Flixbus.

Il 30% degli spettatori, a cominciare da stasera, è rappresentato da stranieri venuti appositamente per il concerto, soprattutto americani. Attirati anche dal sistema a prezzo fisso dei biglietti in Europa mentre negli Stati Uniti i costi del tagliando aumentano in funzione della domanda, arrivando fino a 1.000 euro l'uno.

Più conveniente prendere l'aereo per l'Europa, quindi, che non andare a vedere Taylor Swift vicino a casa.

Dal tour due miliardi solo dalla vendita dei biglietti

Sui media francesi la corsa all'evento è partita mesi fa, con la copertina dedicata lo scorso settembre a Taylor Swift da Paris Match, con il titolo «La star di tutti i record».

E non poteva mancare il parallelo con i Giochi di Parigi 2024, con alcune agenzie americane che affermano di aver calcolato che i concerti della cantante attirano il quintuplo di americani rispetto a chi è pronto a venire a Parigi per le Olimpiadi.

Secondo le cifre diffuse alla vigilia del giro europeo, l'«Eras Tour» – 151 date in 20 paesi – produrrà 2 miliardi di dollari in proventi soltanto dalla vendita di biglietti, l'equivalente dell'incasso di decine e decine di concerti che ogni anno si producono nel Vecchio continente.

SDA