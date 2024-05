Taylor Swift

Warner Bros. Discovery rilascerà a giugno una serie in due puntate sulla lunga disputa tra la cantante e il produttore discografico.

Covermedia

La faida tra Taylor Swift e Scooter Braun diventa una docuserie.

Il nuovo progetto, commissionato da Warner Bros. Discovery U.K e Irlanda, racconterà la lunga contesa tra la popstar e il produttore discografico.

La docuserie, intitolata «Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad Blood», verrà rilasciata in due episodi come parte del ciclo «vs» di WBD, in cui sono stati già esaminati il divorzio tra Kanye West e Kim Kardashian e la dura battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard.

La faida è iniziata nel 2019 quando Braun acquistò la Big Machine Records (precedente etichetta della cantante) diventando di fatto proprietario della musica di Swift e di tutti i suoi album. Da lì la scelta della star di incidere nuovamente i suoi sei dischi per riappropriarsi dei suoi master.

La docuserie esplorerà anche le pratiche del settore, la cultura fandom e le dinamiche di genere innescatesi durante la disputa.

«La docuserie esaminerà i due fronti opposti della questione», si legge nella sinossi ufficiale. «Da una parte Swift che ritiene di non essere stata consultata per la vendita e che le sia stato impedito di ricomprare i suoi master, dall’altra Braun secondo cui l’artista si rifiutò di negoziare, generando una faida pubblica e aizzando i suoi fan contro di lui».

«Taylor Swift vs. Scooter Braun» debutterà a giugno.

