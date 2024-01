Taylor Swift

Un uomo «emotivamente disturbato» è finito in manette mentre agiva con fare sospetto nei pressi della casa della star; un episodio analogo si è verificato la scorsa settimana.

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di molestie e stalking dopo essere stato trovato dalla polizia all’esterno della casa di New York di Taylor Swift.

David Crowe, 33, originario di Seattle, è finito in manette a seguito di una chiamata ricevuta dalla polizia, in cui veniva denunciata la presenza di «un uomo emotivamente disturbato che dava segni di squilibrio».

Su di lui pendono ora due capi di imputazione per molestie e di due capi di imputazione per stalking.

Nessun ferito

«Gli agenti sono stati avvicinati da diverse persone che hanno indicato un soggetto di sesso maschile emotivamente disturbato che si comportava in modo irregolare sul posto», ha detto un portavoce del Dipartimento di Polizia di New York City a PA.

«Una volta che gli agenti hanno visto l'uomo importunare diversi denuncianti, lo hanno portato in custodia senza ulteriori incidenti. Non si segnalano feriti».

Tentativo di scasso sabato

La polizia non ha confermato le voci secondo cui Crowe sarebbe lo stesso uomo arrestato fuori dalla proprietà della popstar sabato scorso.

Fonti delle forze dell'ordine hanno riferito a TMZ che gli agenti hanno trovato un uomo mentre tentava di manomettere la porta di casa di Taylor in un evidente tentativo di scasso il 20 gennaio.

Su di lui tra l’altro pendeva un mandato di arresto per non essersi presentato in tribunale per un caso separato nel 2017. Anche per lui sono scattate le manette.

Quando Crowe è stato visto aggirarsi con fare sospetto nei pressi della casa di Taylor, il capo della security della star ha immediatamente allertato la polizia.

Non è dato sapere se la 34enne si trovasse a casa al momento del misfatto. Domenica la cantante era a Buffalo, New York, per sostenere il fidanzato Travis Kelce durante una partita di football.

Covermedia