Il viaggio emozionale delle coppie di Temptation Island 2024 prosegue, ma potrebbe concludersi prima del previsto. Il programma, che originariamente doveva durare 21 giorni, si chiuderà, secondo le indiscrezioni, in soli dieci giorni.

Al timone ci sarà sempre Filippo Bisciglia, che segue le vicende dei fidanzati (e amanti) fungendo da tramite tra i due villaggi. È orami certo che nella quarta puntata assisteremo a un falò anticipato.

La quarta puntata, che andrà in onda in prima serata il 18 luglio, segnerà la metà del percorso emotivo delle coppie. Con il programma ormai nel vivo, è probabile che un numero crescente di coppie decida di affrontare i propri dilemmi sentimentali per chiarire il futuro delle loro relazioni.

Le ultime due puntate di Temptation Island sono previste per mercoledì 24 e giovedì 25 luglio. Questo significa che il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia non arriverà ad agosto come inizialmente programmato. La notizia del cambiamento è stata diffusa dalla pagina X Boomerissima e successivamente confermata da Novella 2000.

