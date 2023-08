Mirko Brunetti

A un mese dalla fine della decima edizione del reality si tira il bilancio delle coppie «scoppiate».

È amore tra Mirko Brunetti e la single Greta Rossetti, la tentatrice che ha fatto breccia nel cuore del 26enne di Rieti.

Ad un mese dalla fine della decima edizione del reality, a tenere banco è la nuova coppia che ha destabilizzato il pubblico presentandosi mano nella mano con un tatuaggio congiunto che testimonia il loro legame, dove campeggia la scritta: «I tuoi occhi, la mia cura».

A restare attonita è anche la ex di Mirko, Perla, che ha affidato ai social il suo pensiero.

«Non mi sembra ancora vero come in a giorni la mia vita sia cambiata totalmente – dice la ragazza, accusata da Mirko di averlo svilito in continuo durante la loro relazione – Ventuno giorni di sensazioni contrastanti, dolori, delusioni, gioie e nuove emozioni. Mi sembra ancora un sogno. Molte cose sono surreali. Sono arrivata lì come una ragazzina che credeva follemente nell’amore. E nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto. Ma ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona. Non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare».

Per Perla è ora il momento di guardare al futuro, facendo tesoro di quanto appreso.

«Sono profondamente grata per questa esperienza. Perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che io ignoravo. Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato. O dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto. Perché hanno contribuito a rendermi la DONNA che sono oggi e di cui vado fiera. Grazie a tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando, vi leggo tutti».

Covermedia