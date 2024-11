L'attrice Elena Sofia Ricci interpreta Teresa Battaglia nell'omonima serie di Rai 1.

La commissaria Teresa Battaglia torna con casi avvincenti e sfide personali: una nuova stagione ricca di suspense su Rai 1.

«I casi di Teresa Battaglia», l'acuta e tenace commissaria nata dalla penna di Ilaria Tuti, torna a indagare tra le montagne friulane, sempre affiancata dai fantasmi del suo passato e da una malattia che la indebolisce ma non la piega.

La serie, con Elena Sofia Ricci nel ruolo di Teresa, continua a conquistare il pubblico, appassionato all'approccio umano della protagonista verso i casi e alla sua resilienza. «Teresa è una donna che non molla, ruvida e caustica, ma sempre lucida e determinata», ha dichiarato l'attrice su Comingsoon.

In questa nuova stagione, intitolata «Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia», in onda su Rai 1 dal 28 ottobre 2024, la commissaria si trova a investigare sulla morte della poliziotta Marta Trevisan, classificata come suicidio, ma ritenuta da Teresa un omicidio mascherato.

Le indagini portano alla scoperta di un misterioso quadro del 1945, dipinto con sangue umano e legato a eventi oscuri del passato.

Prodotta da Rai Fiction e Publispei con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission, la serie vanta un cast affiatato, tra cui Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata e Fausto Maria Sciarappa.

Per il futuro, si vocifera di una possibile terza stagione o di un prequel che esplori le origini di Teresa e il suo rapporto con la malattia.

