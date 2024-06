The Kolors

Dopo i trionfi con «Italodisco» e la loro apparizione a Sanremo con «Un ragazzo una ragazza», la band continua a godere di un notevole successo.

I The Kolors, band italiana nota per il suo stile unico e accattivante, si confermano ancora una volta in cima alle classifiche con il loro ultimo singolo «Karma», che domina le radio italiane per la seconda settimana consecutiva.

Dopo il successo di «Italodisco» e la loro partecipazione a Sanremo con «Un ragazzo una ragazza», la band continua a riscuotere grande successo.

In un'intervista rilasciata all'ANSA, Stash, il leader del gruppo, insieme ai compagni Alex Fiordispino e Dario Iaculli, ha condiviso alcuni pensieri sulla loro musica e sul perché del loro continuo successo. «La chiave del successo? Penso che stia arrivando qualcosa di sincero alle persone, un messaggio di genuinità», ha spiegato Stash.

Il nuovo brano «Karma» si ispira agli anni Ottanta, un'epoca che la band considera di grande ispirazione. Con influenze che spaziano dagli A-ha a Michael Sembello, i The Kolors cercano di creare un suono che sia immediatamente riconoscibile e autentico.

«Della citazione noi facciamo un punto di forza, mostrando in maniera palese le nostre radici che affondano negli anni Ottanta, ma che si declinano ai giorni nostri soprattutto nella scrittura, nei testi, nelle metriche, nel modo di scomporre le melodie», ha aggiunto la band.

«Meglio una cosa fatta bene, che due così così»

Nonostante i successi passati, il gruppo rimane concentrato sulla musica, evitando distrazioni come impegni televisivi troppo onerosi. Stash ha chiarito che, per ora, il loro focus è sulla musica: «Meglio una cosa fatta bene, che due così così».

Oltre alla musica, Stash ha anche accennato alla sua vita personale e a come la paternità abbia influenzato il suo processo creativo. Anche la figlia di Stash, Grace, sembra avere un ruolo nella scelta dei singoli della band, cantando spesso le canzoni che poi diventano hit.

Con un tour europeo in arrivo e un nuovo album in lavorazione, i The Kolors non mostrano segni di rallentamento. Continuano a esplorare e a evolvere il loro suono, promettendo di portare la loro musica oltre i confini italiani. La band è pronta a conquistare anche il pubblico europeo, con date previste in Germania, Svizzera, Polonia, Lituania, Estonia e Lettonia.

Nonostante non abbiano piani immediati di ritorno a Sanremo, rimangono aperti alle possibilità, consapevoli che la musica è sempre in evoluzione e che ogni pezzo può portare nuove opportunità. «È la canzone che comanda», ha concluso Stash.

