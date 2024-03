Timothée Chalamet

Il 28enne ha stretto un accordo come attore e produttore con il colosso statunitense dopo il boom di incassi di «Wonka» e «Dune: Parte due».

Covermedia

Timothée Chalamet raggiunge un accordo pluriennale con la Warner Bros.

Come riporta Deadline, il divo di «Dune» e «Wonka» è recentemente diventato il primo attore in oltre 40 anni a essere il protagonista di due dei film con i migliori incassi negli Stati Uniti in meno di 8 mesi.

Ad aver lavorato sull’accordo sono stati i CEO della Warner Bros. Motion Picture Group, Michael De Luca e Pamela Abdy, soddisfatti per essersi assicurati le prestazioni di uno degli attori più richiesti a Hollywood.

«Nel corso degli ultimi anni abbiamo ammirato non solo l'impegno di Timothée nei confronti della sua arte, che è evidente nella varietà e nella profondità dei suoi ruoli, ma anche nella sua dedizione incrollabile nel dare il 100% del suo tempo e della sua attenzione a ogni progetto che ha realizzato qui alla Warner Bros e altrove».

«La sua collaborazione nelle campagne per Dune e Wonka è qualcosa che abbiamo tutti apprezzato immensamente e i risultati parlano da soli», si legge nella nota.

«Continuiamo a costruire pensando al futuro degli affari legati ai film distribuiti nelle sale e siamo entusiasti per il fatto che Timothée abbia scelto il nostro studio come la sua casa creativa».

Soddisfazione anche da parte di Chalamet: «Lavorare con Mike De Luca, Pam Abdy e i loro team di Wonka e Dune nel corso degli ultimi anni è stata un'esperienza profondamente gratificante».

«Questi sono i vertici di uno studio che credono nella vera realizzazione dei film e sono così grato per il loro sostegno come attore, produttore e collaboratore», ha dichiarato l’attore nel comunicato. «Questa partnership sembra il prossimo passo da fare. Andiamo!».

Uscito nelle sale meno di un mese fa, «Dune: Parte due» ha già incassato 575 milioni di dollari a livello mondiale; mentre «Wonka» ha fatto registrare ai box office un incasso da 632 milioni di dollari.

Chalamet è attualmente impegnato nelle riprese di «A Complete Unknown», film di cui è anche produttore, in cui interpreta Bob Dylan.

Covermedia