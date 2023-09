Tiziano Ferro

Tiziano Ferro e il marito Victor Allen stanno divorziando. L’annuncio è arrivato tramite Instagram, con un messaggio del cantante rivolto al pubblico.

«Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. In questo momento tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due figli», spiega Tiziano Ferro che è convolato a nozze con il marito il 25 giugno 2019 a Los Angeles.

«Margherita e Andres (i due figli della coppia, ndr) attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Voi lo sapete: ho portato avanti un tour contro il parere dei medici. Non avrei mai cancellato quei concerti.»

«Questa volta, però, è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità», continua il cantautore parlando dei figli adottati nel febbraio 2022 quando avevano 9 e 4 mesi.

«Questo momento buio passerà e torneremo a cantare a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita, della nostra vita. Ci vedremo comunque anche nella distanza. Vi voglio bene».

Covermedia