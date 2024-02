Tom Cruise

Il divo di Hollywood dovrebbe avere il doppio ruolo di attore e produttore nel nuovo progetto del regista messicano.

Tom Cruise avrà un ruolo da protagonista nel nuovo film del pluripremiato regista Alejandro G. Iñárritu. Fonti rivelano a Deadline che l’attore ha accettato di apparire nella pellicola, che ancora non ha un titolo, come parte della sua nuova partnership con Warner Bros.

Oltre a lavorare per film d’autore, Tom, 61, continuerà a realizzare blockbuster come «Top Gun» e «Mission Impossible»

L’ultimo film in lingua inglese di Iñárritu è stato «The Revenant – Redivivo» del 2015, grazie al quale si è aggiudicato l’Oscar come Miglior Regista; premiato con l’Oscar come Migliore attore anche il protagonista Leonardo DiCaprio.

Nessun dettaglio sul nuovo film, la cui trama è ancora «top secret». Molto probabilmente Tom lavorerà al progetto anche come produttore.

Cruise ha ricevuto in carriera quattro nomination per l’Oscar, ma non ha mai vinto la prestigiosa statuetta.

Covermedia