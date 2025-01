Tom Holland

Tra le coppie più solide di Hollywood, il segreto è mantenere i propri spazi.

Covermedia Covermedia

Tom Holland non è mai presente sul red carpet delle premiere di Zendaya.

«Non è il mio momento – ha spiegato l'attore a Men's Health – è il suo momento, e se andiamo insieme, è per noi».

Tom ha precisato di sentirsi a disagio nel presenziare alle anteprime per timore che la sua notorietà possa effettivamente distogliere l'attenzione dai veri protagonisti della serata. La sua «assenza», però, si limita semplicemente dal red carpet in quanto Holland, nonostante i mille impegni, non abbandona mai Zendaya. Preferisce rimanere semplicemente dietro le quinte.

I due hanno calcato il tappeto rosso l'ultima volta per la premiere di «Spider-Man: No Way Home» e accadrà di nuovo nel 2026, quando la coppia condividerà il set ancora per il quarto film del Marvel Cinematic Universe dedicato a Peter Parker. Non solo: il nuovo progetto di Christopher Nolan li vede coinvolti entrambi nel cast e dunque sarà l'occasione buona di vederli condividere il red carpet.