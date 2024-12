Tony Effe

Il Campidoglio ha chiesto al rapper di non esibirsi perché i testi dei suoi brani sono stati ritenuti sessisti.

Covermedia Covermedia

Tony Effe non canterà più al concerto di Capodanno a Roma, previsto il 31 dicembre al Circo Massimo.

Dopo che la sua partecipazione è stata resa nota, alcune consigliere municipali del PD hanno chiesto al sindaco Gualtieri l'esclusione del rapper perché i testi delle sue canzoni sono stati ritenuti «sessisti, misogini e violenti».

Il Campidoglio ha accettato la richiesta e ha chiesto a Tony Effe di rinunciare all'esibizione, che «non deve essere un'occasione divisiva per la città».

A Sanremo ci sarà

Secondo una nota diffusa dal Codacons, la stessa misura dovrebbe valere anche per il Festival di Sanremo, dove il rapper sarà in gara.

Ma Carlo Conti ha respinto le accuse sul conto del big in gara, anticipando che il brano che Tony porterà sul palco dell'Ariston «spiazzerà tutti e lascerà tutti a bocca aperta per mille motivi».

Difeso anche dalla fidanzata Giulia de Lellis

Intanto in una nota congiunta di Vivo Concerti srl, Friends&Partners spa e Pegaso management, rispettivamente promoter dei live di Tony Effe, organizzatori del concerto di Capodanno (sia Vivo Concerti che Friends & Partner) e il management dell'artista stigmatizzano il comportamento del Comune di Roma e la gestione della vicenda, che ha procurato un «danno d'immagine» al cantante, finora uno dei trionfatori di classifiche e airplay dell'anno.

E con una storia pubblicata su Instagram, anche Giulia De Lellis – influencer e fidanzata con Tony dalla scorsa estate – si è schierata a favore del fidanzato e, riportando una citazione, ha scritto sui social: «La musica, come tutta l'arte, si discute. Non si censura».

Giulia non è quindi d'accordo con la decisione di non far esibire il rapper al concerto di Capodanno, che si terrà il 31 dicembre al Circo Massimo di Roma. Poi, sempre tra le sue stories, ha ricondiviso un post sull'argomento e una citazione: «E qualcosa non va, qualcosa manca in chi vuol far tacere uno che canta».