Inizia lo show delle udienze per il divorzio con un inaspettato colpo di scena.

Covermedia

Nessun accordo di pace sulla separazione, come si vocifera da qualche settimana, tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

A farlo sapere il settimanale Chi, che assicura che si tratta solo di «una bella e romantica suggestione». Al momento le cose sono rimaste com'erano.

«La coppia si confronterà in questi giorni in tribunale per stabilire di chi sia la colpa della separazione. E, per farlo, ciascuno dei due contendenti dovrà presentare prove, testimonianze, svelare le proprie carte», si legge sulla rivista.

Secondo Diva e Donna ad opporsi a questo accordo sarebbe stata soprattutto Noemi Bocchi, compagna da due anni dell'ex calciatore. Il motivo? Una presunta gelosia da parte della flower designer.

Totti e Ilary, che si sono detti addio nel 2022 dopo quasi venti anni insieme, avrebbero firmato un accordo segreto per evitare di portare in tribunale le testimonianze di Noemi e Cristiano Iovino (chiamato dall'ex calciatore) e tutelare la riservatezza dei tre figli.

Il «riavvicinamento» tra i due ex coniugi, confermato anche dal ritorno all'amicizia social tra i due, spaventerebbe però la Bocchi che con Totti ha formato una bella famiglia allargata.

Procede a gonfie vele, intanto, la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller: l'imprenditore tedesco continua a lavora a Francoforte ma è spesso a Roma per amore della conduttrice.

