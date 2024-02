Jeremy Allen White ha vinto il premio come Miglior Attore Maschile in una Serie Comica. IMAGO/Cover-Images

Ecco i vincitori e i momenti salienti della 30esima edizione degli Screen Actors Guild (SAG) Awards.

«Oppenheimer» ha portato a casa tre premi alla 30esima edizione annuale degli Screen Actors Guild (SAG) Awards. Il film a vinto il premio principale della serata, Miglior Cast in un Film, battendo «Barbie», «Il colore viola» e «Killers of the Flower Moon».

Cillian Murphy ha ricevuto il premio come Miglior Attore Maschile Protagonista, mentre Robert Downey Jr. ha vinto per l'Eccezionale Interpretazione di un Attore Maschile Non Protagonista.

Anche la serie TV «The Bear» ha portato a casa tre premi. Ha vinto Miglior Ensemble in una Serie Commedia, mentre Ayo Edebiri si è aggiudicata il premio come Miglior Attrice Femminile in una Serie Commedia e Jeremy Allen White ha vinto come Miglior Attore Maschile in una Serie Commedia.

Elizabeth Debicki è stata premiata come Miglior Attrice Femminile in una Serie Drammatica per il suo ruolo della principessa Diana in «The Crown», e Pedro Pascal ha ottenuto il premio come Miglior Attore Maschile in una Serie Drammatica per il suo ruolo in «The Last Of Us».

Il cast di «Succession» ha vinto come Miglior Ensemble in una Serie Drammatica.

Barbra Streisand ha ricevuto il Premio alla Carriera, dedicando il riconoscimento agli attori presenti in sala. «Voglio ringraziarvi per avermi dato tanta gioia, guardandovi semplicemente tutti sullo schermo», ha detto.

I SAG Awards del 2024 si sono svolti al Shrine Auditorium & Expo Hall di Los Angeles.

Ecco l'elenco completo dei vincitori:

Cast in un Film: «Oppenheimer»

Attrice Protagonista: Lily Gladstone, «Killers Of The Flower Moon»

Attore Protagonista: Cillian Murphy, «Oppenheimer»

Eccezionale Interpretazione da Attrice Non Protagonista: Da'Vine Joy Randolph, «The Holdovers – Lezioni di vita»

Eccezionale Interpretazione da Attore Non Protagonista: Robert Downey Jr., «Oppenheimer»

Ensemble in una Serie Drammatica: «Succession»

Attrice in una Serie Drammatica: Elizabeth Debicki, «The Crown»

Attore in una Serie Drammatica: Pedro Pascal, «The Last Of Us»

Ensemble in una Serie Commedia: «The Bear»

Attrice in una Serie Commedia: Ayo Edebiri, «The Bear»

Attore in una Serie Commedia: Jeremy Allen White, «The Bear»

Attrice in un Film TV o Serie Limitata: Ali Wong, «Lo Scontro»

Attore in un Film TV o Serie Limitata: Steven Yeun, «Lo Scontro»

Eccezionale Interpretazione d'Azione da un Ensemble di Stunt in una Serie TV: «The Last of Us»

Eccezionale Interpretazione d'Azione da un Ensemble di Stunt in un Film: «Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno»

Covermedia