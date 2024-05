Robert De Niro

De Niro, Barbra Streisand e John Leguizamo tra le star di Hollywood che hanno reagito via social alla notizia della condanna del tycoon.

Covermedia

Robert De Niro esprime soddisfazione dopo la condanna di Donald Trump.

L'ex presidente americano è stato ritenuto colpevole per tutti e 34 i capi di imputazione, relativi al caso della pornostar Stormy Daniels.

Alla notizia della condanna molte celebrità hanno commentato l'esito del processo, tra cui De Niro, grande oppositore del tycoon.

«Tendo a essere sempre molto cauto. Non voglio fare i voli pindarici», ha dichiarato l'80enne a Page Six. «È andata come doveva andare. Giustizia è fatta».

Barbra Streisand, 82 anni, ha espresso il proprio punto di vista su X: «Il pregiudicato Donald Trump sta incolpando il giudice, la giuria e New York per essere stato ritenuto colpevole per 34 capi di imputazione».

«Non ammetterà mai la responsabilità dei suoi crimini. Gli americani non devono permettere che questo criminale si avvicini di nuovo alla Casa Bianca».

Poche le voci a favore di Trump

Questo il commento invece dell'attore John Leguizamo: «Facciamo tutti il

tifo per la giustizia, affinché nessuno possa essere al di sopra della legge!».

La star di «Wonder Woman» Lynda Carter, 72 anni, ha aggiunto: «34 è ora il mio numero preferito», mentre l'attrice di «Mean Girls» Ana Gasteyer ha così scherzato: «Per fortuna non bevuto ogni volta che dicevano COLPEVOLE, altrimenti non sarei mai arrivata a cena».

Diversa la reazione di Caitlyn Jenner, 74 anni: «È un giorno scandaloso per l'America. L'intero processo è stato scandaloso. Vergogna per lo Stato di New York. Vergogna per il corrotto DOJ (Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America)».

Covermedia