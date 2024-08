Heather Parisi Supplied by WENN.com

Secondo alcune indiscrezioni, la soubrette italo-americana non avrebbe alcuna intenzione di conoscere il bebè in arrivo.

È profonda la frattura tra Heather Parisi e sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata da quattro anni con il cantante Ultimo.

L'esperto di gossip Alessandro Rosica, il primo ad annunciare la gravidanza di Jacqueline, ha rivelato che Heather non ha ancora telefonato alla figlia e non ha alcuna intenzione di conoscere il suo primo nipotino in arrivo.

«Heather Parisi non avrebbe ancora chiamato sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo dopo aver saputo della gravidanza. – fa sapere anche Fanpage – Stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe, inoltre, che la showgirl non abbia la minima intenzione di vedere suo nipote e, quindi, di riallacciare i rapporti con sua figlia che, intanto, si avvicina pian piano al momento del parto».

E poi: «Non solo non avrebbe telefonato alla figlia, facendole sentire la sua vicinanza, ma anche l'idea di conoscere suo nipote, non sarebbe tra le sue priorità.»

«Sebbene in molti abbiano scritto alla ex ballerina, affinché si presentasse alla figlia in un momento per lei così delicato, ma i litigi di questi ultimi anni avrebbero inasprito ancora di più il loro rapporto, tanto che ad oggi, in una delle fasi più importanti nella vita di una donna, la madre non c'è, si tira indietro e anche da parte della 24enne non è mai apparso un commento sulla questione».

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, attrice e imprenditrice, si amano da quattro anni e tra qualche mese accoglieranno il loro primogenito che, secondo i gossip, dovrebbe chiamarsi Edoardo, come un amico dell'artista scomparso prematuramente.

