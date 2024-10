Monsignor Giulietti

Il nuovo programma TV «Un posto a tavola» racconta il Giubileo attraverso i piatti tipici regionali e i percorsi spirituali italiani.

Monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, si cimenta in un progetto innovativo: un programma televisivo che unisce la cucina italiana ai cammini spirituali dei pellegrini. Con «Un posto a tavola», in onda su ConCoralloTV, l'arcivescovo prepara piatti regionali nella sua cucina privata, descrivendo, attraverso dieci puntate di 20 minuti, le vie storiche e spirituali percorse dai pellegrini.

Giulietti, noto per la sua spontaneità, spiega: «Spesso i vescovi cucinano per sé e, a volte, anche per gli amici», scherzando poi sul suo amore per la cucina: «Purtroppo, mi piace tutto!». Tra i suoi piatti preferiti spicca la sopa de ajo, simbolo del Cammino di Santiago.

Il programma non è solo una celebrazione gastronomica, ma un invito all'accoglienza in vista del prossimo Giubileo. Ogni piatto è legato a un percorso spirituale: il risotto alla zucca richiama la Via Francigena, mentre i celebri spaghetti all'ascolana illuminano il Cammino Francescano della Marca.

La prima puntata andrà in onda oggi, 8 ottobre, su TVL Pistoia e sarà distribuita da diverse emittenti affiliate al circuito cattolico ConCoralloTV.

